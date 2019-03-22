Повышенную пенсию предложили выплачивать труженикам села

Россиянам со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет предложили выплачивать повышенную пенсию вне зависимости от места проживания, пишет "Парламентская газета".

Авторы поправок считают, что проведенная в России муниципальная реформа привела к изменениям границ, из-за чего ряд населенных пунктов исключили из перечня относящихся к сельской местности. В результате некоторые граждане лишились права на установление повышенной фиксированной выплаты.

Предлагается выплачивать гражданам, имеющим общий стаж работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет, повышенную пенсию вне зависимости от того, где они проживают.

Инициатива направлена в правительство России для получения заключения, рассказал депутат Ярослав Нилов. Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".

Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме и члены Совфеда.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России более 900 тысяч тружеников села с большим стажем получают прибавку к фиксированной части пенсии. По его словам, сельчане с большим трудовым стажем также получили дополнительно к индексации пенсий доплату в размере 1300-1400 рублей.