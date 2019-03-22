ФСБ России сообщает о следственных действиях по уголовному делу о мошенничестве на нескольких станкостроительных предприятиях в Москве, Петербурге и Липецке, выполняющих государственный оборонный заказ, сообщает "Интерфакс".

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что работа проводится совместно со следственным департаментом МВД России в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Речь идет о хищении "представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности".

В ЦОС ФСБ отметили, что изымается документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Спецслужба не сообщает каких-либо других подробностей по существу проводимых мероприятий.

Двое из трех акционеров Липецкого станкостроительного предприятия были доставлены в силовые структуры региона для проведения следственных действий после обысков ФСБ на заводе, передает ТАСС.