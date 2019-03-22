МегаФон – гигант, который может смело заявлять о своем лидерстве по многим показателям. Постоянное усовершенствование сервисов для частных клиентов и целых компаний. Сетевое покрытие стандарта LTE охватывает 79% населения России. Кроме этого, сотовый оператор обладает другими важными преимуществами и стремительно набирает обороты на пути к новым достижениям ради доверия своей целевой аудитории.

"Для МегаФона 2018 год — год больших изменений и значимых результатов. Стратегия цифрового лидерства стала правильным выбором в сложившейся экономической ситуации и позволяет нам уверенно двигаться к достижению долгосрочных целей. Мы завершили год с хорошими результатами и достигли ранее объявленных прогнозных показателей, — рассказал генеральный директор компании Геворк Вермишян. — Консолидированная сервисная выручка за 2018 год выросла на 4,7% по сравнению с прошлым годом и составила 307 млрд рублей, что соответствует объявленному нами ранее прогнозу. Показатель OIBDA с учетом положительного эффекта перехода на новый стандарт по признанию выручки МСФО (IFRS) 15 вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 124 миллиардов. Без учета положительного эффекта МСФО (IFRS) 15 показатель OIBDA за 2018 год вырос на 0,2% до 122 млрд рублей. Консолидированные капитальные затраты за год достигли рекордных 81,5 миллиардов, которые были направлены на дальнейшее расширение сети LTE, повышение надежности нашей сети и ИТ инфраструктуры, а также на соблюдение требований закона Яровой о хранении данных".

Клиент прежде всего

Ставка на лидерство в качестве услуг и постоянное развитие сервисов позволяет МегаФону активно развивать цифровую экосистему для всех категорий клиентов. Компания предлагает своим клиентам доступ к лучшим инновациям.

Клиенты МегаФона первыми начали оплачивать услуги и товары со счета мобильного телефона в одно касание через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, благодаря виртуальному токену Mastercard.

Запущен умный сервис, позволяющий каждому клиенту в один клик подключить персональный набор скидок, бонусов, выбрать дополнительные пакеты минут и интернета, получить доступ к фильмам, музыке, книгам и публикациям СМИ.

Обновленная весной 2018 года тарифная линейка "Включайся!" стала бестселлером. К концу года ее использовали более 20,7 млн клиентов.

Сервис "МегаФон. Путешествия" позволяет легко планировать поездки и возвращать часть расходов на счет мобильного телефона.

Пользователями "МегаФон.ТВ" к концу года стали более 5,3 млн клиентов.

Для организаций различного уровня

МегаФон стремится быть помощником номер один для предпринимателей, частного бизнеса и государственных компаний. Делая активную ставку на развитие Интернета вещей и инструментария больших данных, для развития бизнеса и оптимизации процессов клиентов оператор предлагает самые эффективные решения:

"Mobile Connect" позволяет верифицировать клиента на сайте в один клик по номеру телефона, повышая конверсию для электронной коммерции и онлайн-ритейла.

"Деловое облако" дает оперативный доступ к виртуальным платформам, облачным хранилищам, базам данных, графическим картам и сервисам для анализа больших данных.

"Управляй!" — первый на рынке тариф-конструктор для бизнеса c 7% кэшбэком и возможностью кастомизировать услуги связи для каждого работника.

NB/IoT-решения учитывают все потребности бизнеса и формируют будущее цифровой экономики, гарантируя безопасность, качество и сохранность данных при передаче даже в сетях 2G и 3G.

"Цифровая управляющая компания" — единая платформа для управления процессами ЖКХ для бизнеса и жильцов.

"МегаФон. Бизнес" — уникальный онлайн-ресурс для малого и среднего бизнеса, позволяющий удобно подключать и в один клик управлять VAS‑сервисами, используя партнерские предложения и возможности МегаФона.

Стратегические партнерства

Прошедший год ознаменовался рядом ярких событий, сделок и новых партнерств, которые вносят весомый вклад в развитие отечественной цифровой экономики:

Вместе с лидером международной е-коммерции Alibaba Group, Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) и Mail.Ru Group подписано стратегическое соглашение с целью создания совместного предприятия для развития онлайн‑коммерции в России.

Совместное предприятие "МФ Технологии" объединит в себе лучшие компетенции "МегаФона", "Газпромбанка", "Ростеха" и USM Holdings, позволяя создавать новые прорывные решения на стыке цифровых технологий и коммуникаций, финансовых услуг и высокотехнологичных отраслей.

25% доля в объединенной компании "Связной-Евросеть", крупнейшем в мире ритейлере по продаже высокотехнологичных кастомизированных решений, позволит нам не только получать прибыль в будущем, но и развивать собственную сеть омниканальных продаж.

Новые возможности: развитие инфраструктуры и экосистемы цифровых услуг

Цифровая компания – это, прежде всего, развитая экосистема цифровых сервисов для клиентов и лучшие технические возможности для использования данных сервисов.

"Мы гордимся тем, что второй год подряд являемся обладателями титула "Самый быстрый мобильный интернет в России" от компании "Ookla", как оператор с самой высокой скоростью передачи и загрузки данных в соответствии с независимыми замерами скорости, проведенными нашими абонентами на мобильных устройствах в России, — поделился генеральный директор компании Геворк Вермишян. — Залог нашего успеха – в самой большой в России сети LTE с более чем 49,600 базовыми станциями. На конец года наша сеть стандарта LTE охватывает 79% населения страны. Благодаря роуминговым сетям наши клиенты могут пользоваться услугами LTE в 119 странах мира".

Важными факторами для будущего развития компании и ее успешной трансформации в цифрового оператора будущего являются постоянная работа по улучшению качества связи и увеличению покрытия сети на фоне растущей цифровой выручки и Интернет-трафика, а также инвестиции в базовую сеть.

Помимо демонстрации технического преимущества сети МегаФона, во время проведения Чемпионата Мира в прошедшем году компания первой в России достигла скорости 1 Гбит/секунду на смартфоне и запустили технологию Enhanced Voice Service для развития ультрасовременного стандарта качества голосовой связи VoLTE. В Москве уже более 30% голосового трафика передается через технологию VoLTE.

Продолжается планомерное развитие собственной международной сети. В прошлом году совместно с компаниями "Казахтелеком" и "Interout" МегаФон соединил Гонконг и Франкфурт оптоволоконной сетью с пропускной способностью 8 Тбит/секунду и завершил проект с "China Mobile" по запуску магистрального канала емкостью 100 Гбит/секунду. Протяженность магистральной сети МегаФона превысила 136 000 км и продолжит расти.

5G: навстречу будущему

Готовясь к переходу на 5G, МегаФон тестирует инфраструктуру и элементы сетей нового поколения. За прошлый год:

совместно с Nokia успешно протестировано оптическое оборудование для подготовки транспортной сети к стандарту 5G, который позволит внедрить и протестировать услуги в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности, Интернета вещей и облачных технологий;

с Nokia и Qualcomm Technologies Inc. продемонстрирована работа оборудования 5G в Москве, Санкт-Петербурге и Казани;

с Департаментом информационных технологий Москвы и Huawei представлено инновационное решение на стыке медицины и телекоммуникаций – технология удаленного УЗИ и генетического секвенирования в сетях 5G;

проведена первая в стране трансляция футбольного матча в VR-формате.

Цифровая экономика и инфраструктура для государства нового поколения

Всеобщая цифровизация – ключевой фактор роста экономики, на развитие которого обращено внимание государства и бизнеса. МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов, партнеров и опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов для внедрения лучших идей для "Цифровой экономики" и "Цифрового города".

Чтобы успешно управлять процессами в рамках озвученной государством стратегии, совместно с партнерами МегаФон продолжает разрабатывать новые решения и сервисы для управления инфраструктурой цифровых городов, коммунальных сервисов, городского хозяйства и энергетики. Решение "Цифровое управление регионом" – в числе лидеров среди лучших информационно-аналитических решений для обработки и структурирования данных. В течение 2018 года подписан ряд ключевых соглашений:

о пилотировании проектов "Цифровой экономики" с правительствами Саратовской, Псковской и Ульяновской областей;

о реализации проектов "Умный город" с решениями для городского хозяйства, оказания государственных и медицинских услуг, туризма с правительствами Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новгородской, Рязанской, Тульской областей и республики Калмыкия.

Продолжается реализация проектов "Умный город" в Челябинской и Брянской областях, а также в Иннополисе в Татарстане.