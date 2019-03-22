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"Не знаю как жить": жительница Рубцовска просит помочь спасти ее дочь

, ИА "Амител"
У жительницы Рубцовска онкология, но самое страшное для нее то, что она не может помочь дочери
Чащихина Ангелина / Фото из архива героя публикации

Чащихина Ангелина / Фото из архива героя публикации

Беда не приходит одна. Эту народную мудрость пришлось сполна познать семье Галины Чащихиной, которая много лет борется с онкологией. Ей пришлось перенести уже несколько операций. Очередная состоялась не так давно, на позвоночнике. Женщина, как она говорит, живет только на обезболивающих. Но гораздо страшнее для Галины то, что она не может помочь своей дочери Ангелине. Сейчас Ангелине 37 лет и она мучается жесточайшими приступами эпилепсии.

В семь лет у нее выявили опухоль головного мозга со сложным очагом в левой височной части, отвечающей за функции движения и речи. Операций было несколько, полностью опухоль убрать не удалось, а потом к этому всему еще добавились и жесточайшие приступы эпилепсии. Иногда в день случается до четырех приступов.

В последнее время, то ли из-за приступов, то из-за реакции на сильные препараты, Ангелина начала терять память.

Врачи – а наблюдают Ангелину в клинике Бурденко в Москве – пока не смогли подобрать молодой женщине подходящий препарат, который облегчил бы ее состояние. Поэтому в феврале 2019 года предложили установить ей в руку нейростимулятор, который бы гасил приступы эпилепсии. Лучше после него пока не стало, но врачи сказали, что Ангелине надо будет в этом году приехать в Москву еще четыре раза, чтобы правильно настроить аппарат. Каждая поездка требует огромных финансовых средств.

Галина говорит, что продала все, что только можно, чтобы свозить дочь в Москву в феврале. Тогда на поездку ушло больше 120 тысяч рублей. Пока шло обследование, жили в хостеле, на отшибе столицы, чтобы сэкономить, но передвигаться по городу пришлось на такси: у Ангелины в любой момент мог начаться приступ. Пришлось и платить за часть анализов, несмотря на то, что операция была по квоте, а у Ангелины инвалидность первой группы.

Следующая поездка совсем скоро: уже 17 апреля Ангелину вновь ждут в Москве для настройки нейростимулятора. Это горячая надежда женщин на улучшение ситуации. Если в течение года аппарат не поможет, его уберут.

Но в этот раз в семье совсем туго с деньгами. А ситуация еще сложнее: ехать в Москву придется не вдвоем, а втроем, так как после операции на позвоночнике Галина не сможет одна тащить дочь. Поэтому женщина обращается за помощью ко всем неравнодушным.

Самый простой способ оказать помощь – отправить SMS со словом ЛЮБОВЬ на короткий номер 3443.

Либо можно помочь другим удобным способом, зайдя на сайт благотворительного фонда "Сокровенное желание". На сайте этого же благотворительного фонда подробная информация о диагнозе женщины и сумме сбора.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2019 15:53
- гость -

Вот при "коммуняках" было ещё хуже. И вообще прекращайте раскачивать, у нас всё хорошо

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