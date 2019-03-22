Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин в соответствии с уставом представил депутатам Городской думы ежегодный отчет о результатах деятельности за 2018 год. Кажется, никогда еще за последние годы отчет градоначальника краевой столицы не вызывал такого интереса, учитывая проблемы, связанные с порывами на инженерных сетях, изношенностью общественного транспорта и постоянными жалобами на уборку снега на тротуарах и дорогах. Поэтому в зале городской администрации собрались не только депутаты БГД, но и члены АКЗС, Госдумы и правительства Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко, в отличие от своего предшественника, не пропускавшего практически ни одного отчета главы Барнаула, не смог посетить мероприятие из-за занятости. Но исполнительную власть региона представляли на отчете два его зама – Виталий Снесарь и Денис Губин.

О чем говорил Сергей Дугин

Он начал свой отчет с цифр, а именно с социально-экономических показателей жизни города. По итогам 2018 года объем инвестиций по крупным и средним предприятиям города возрос более, чем на 126% и превысил 30 миллиардов рублей. Для сравнения, годом ранее рост составлял лишь 102,3%. Почти двукратно увеличены вложения в строительную отрасль, а также в 1,3 раза – в машины и оборудование.

Сергей Дугин отметил, что средний рост заработных плат работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году составил 122%, педагогов дошкольного образования – 116%, а учителей школ – более 115%. В натуральном выражении уровень средней зарплаты по крупным и средним организациям превысил 34,7 тысячи рублей. В прошедшем году создано почти 3 тысячи 700 новых рабочих мест. Причем около тысячи из них – в сфере услуг и деятельности ресторанов и гостиниц.

Дугин уверен, что это в результате того, что город развивается и продолжает привлекать туристов. Так, одним из самых посещаемых объектов 2018 года стала новая набережная реки Оби. За сезон там побывали более 500 тысяч человек. В текущем году власти намерены продолжить работу по созданию туристической инфраструктуры, но уже за счет местного бюджета и средств инвесторов, а с 2020 года мэрия надеется на попадание в новую Федеральную программу по развитию туризма.

Говоря о строительстве, градоначальник сообщил, что было введено в эксплуатацию более 520 тысяч квадратных метров. В расчете на тысячу жителей это 746 квадратных метров нового жилья, что позволило Барнаулу войти в число лидеров по строительству в Сибирском федеральном округе. Однако из-за введения эскроу-счетов ситуация в ближайшие годы может ухудшиться. Дугин пообещал, что объем ввода нового жилья из-за этого не упадет.

Из других показателей глава краевой столицы привел сведения, что в 2018 году за счет средств городского бюджета было расселено 98 семей из 29 аварийных домов на общую сумму 144 миллиона рублей. Не меньшее внимание в Барнауле уделяется ремонту жилищного фонда. В рамках краевой программы капитального ремонта, за счет средств жителей в 2018 году отремонтировано общее имущество в 232 многоквартирных домах. Общий объем вложений превысил 709 миллионов рублей.

Говорил Сергей Дугин также о строительстве школ, дорог и общественных пространств. Благодаря федеральным программам, внешний облик Барнаула, по его словам, заметно улучшился. При этом существуют сложности с демографией. Так, впервые за долгие годы власти вынуждены фиксировать превышение показателя смертности над рождаемостью. За прошедший год родилось 7517 барнаульцев, а умерло – 8090. При этом за прошедший год удалось сохранить общую численность жителей Барнаула в пределах 696,6 тысячи, и даже немного прирасти за счет миграционных процессов. Количество прибывших в город превысило количество убывших на 813 человек.

Еще одной важной темой, затронутой градоначальником, стали многочисленные порывы, происходившие этой зимой с большой регулярностью. В текущем году объемы ремонтных работ будут увеличены Барнаульским водоканалом в 2-3 раза (474 млн рублей), а Сибирской генерирующей компанией – в 6 раз (1,2 млрд рублей). Таким образом, общий объем средств городского бюджета на капитальный ремонт в 2019 году достигнет 200 миллионов рублей.

За что критиковали главу Барнаула

Несмотря на положительный отчет Сергея Дугина в целом, во время выступлений представителей фракций в Думе практически у всех была критическая риторика. Так, представитель "Справедливой России" Оксана Молодых высказалась против тотальной застройки Барнаула многоэтажными зданиями в местах, где вообще нет никакой инфрастуктуры. Жильцы многих новостроек становятся обладателями крошечных дворов, а в спальных районах вообще нет общественных пространств. Оксана Молодых призвала власти пересмотреть свою политику в отношении памятников архитектуры, которые бесследно исчезают в городе. Так, на днях начался снос знаменитой бывшей усадьбы купца Михайлова в центре города. На ее месте планируют построить здание прокуратуры Алтайского края. В целом выступление Молодых было направлено на сферу благоустройства Барнаула. Высказалась депутат и об отсутствии Генплана (единственный муниципалитет края, где документ так и не принят), некомфортные условия для инвалидов, пенсионеров и пешеходов, качество автодорог.

Представитель ЛДПР Алексей Скосырский назвал работу власти за прошлый год "неудовлетворительной". Среди наиболее серьезных проблем он назвал многочисленные порывы на тепломагистралях, некачественную уборку тротуаров от снега, что создает опасность для здоровья барнаульцев. По мнению депутата, во многих районах города в плачевном состоянии находятся тротуары, отсутствует уличное освещение. Так, дети, проживающие в частном секторе, вынуждены ходить в школу с шахтерскими фонариками на головах. Алексей Скосырский призвал власти уделять больше внимания комфортной среде в Барнауле и жителям частных секторов и поселков.

С похожим пожеланием к Сергею Дугину выступил и депутат Думы от фракции КПРФ Иван Карпов, который также поставил власти "неуд" за прошлый год. В частности за ситуацию в Сибирской Долине, где вся земля находится в частной собственности, и от этого страдают жители.

"Конечно, многие вопросы копятся годами, но хочется слышать, как мы будем выполнять планы, озвученные еще прежними руководителями города и чиновниками", – сказал Иван Карпов.

За что хвалили главу Барнаула

Надо признать, что помимо критики звучали и комплименты к работе городских властей. Так, депутат АКЗС Александр Лазарев признался, что живет в Барнауле 50 лет и ни разу за это время в краевой столице не было все идеально. По его словам, в городе активно строятся новые школы, детские сады, театр, жилые дома, дома. В качестве еще одних плюсов Лазарев отметил, что средняя продолжительность жизни в Барнауле больше, чем в среднем по Алтайскому краю.

"Жизнь становится удобнее и безопаснее", – сказал Лазарев.

Лидер фракции "Единая Россия" в Городской думе Вячеслав Перерядов призвал всех депутатов объединиться с мэрией для улучшения уровня жизни барнаульцев. Среди ключевых событий он назвал реализацию федеральных проектов, открытие набережной и ремонт дорог. Перерядов призвал власти начать работу по созданию зеленых зон в городе, потому что уже давно назрела такая потребность у жителей города.

По итогам отчета 30 депутатов поддержали доклад Сергея Дугина, 6 депутатов поставили градоначальнику оценку "неудовлетворительно".