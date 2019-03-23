Постный салат, который пойдет на пользу всем: рецепты от Sofi

Придерживаетесь вы поста или нет, такой салат рекомендовано попробовать всем. Это очень вкусно, полезно и просто, говорит наш эксперт София Корнишина. А потому приступаем к его приготовлению:
Постный салат с шампиньонами
Что потребуется?
- 2 болгарских перца
- 250 г шампиньонов
- листья салата (любые, по вашему желанию) – одна горсть
- 2 ст. л. кедровых орехов
- 1 ст. л. лимонного сока
- соль, тимьян (для грибов), 2-3 веточки кинзы или петрушки (на ваш вкус)
- подсолнечное масло для обжарки грибов
- кедровое масло для заправки.
Как готовить?
1. Все просто. Перцы помыть и отправить в разогретую до 180° С духовку на 20 минут. Вынуть и еще горячими положить в целлофановый пакет на 5-7 минут. Так он легко очистится от кожицы. Очистить, удалить семечки.
2. Шампиньоны промыть, нарезать на четвертинки. На сковороду распылить подсолнечное масло и пассеровать на среднем огне до испарения жидкости (5-7 минут), добавить немного сушеного чеснока и тимьяна.
3. В ёмкость выложить листья салата, нарезанный кубиками перец, грибы, подрумяненные на сухой сковороде орешки и порубленную крупно зелень.
4. Добавить лимонный сок, соль (или немного соевого соуса), распылить кедровое масло и готово!
Приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.
Комментарии