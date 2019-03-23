Постный салат, который пойдет на пользу всем: рецепты от Sofi

Придерживаетесь вы поста или нет, такой салат рекомендовано попробовать всем. Это очень вкусно, полезно и просто, говорит наш эксперт София Корнишина. А потому приступаем к его приготовлению:

Постный салат с шампиньонами

Что потребуется?

2 болгарских перца

250 г шампиньонов

листья салата (любые, по вашему желанию) – одна горсть

2 ст. л. кедровых орехов

1 ст. л. лимонного сока

соль, тимьян (для грибов), 2-3 веточки кинзы или петрушки (на ваш вкус)

подсолнечное масло для обжарки грибов

кедровое масло для заправки.

Как готовить?

1. Все просто. Перцы помыть и отправить в разогретую до 180° С духовку на 20 минут. Вынуть и еще горячими положить в целлофановый пакет на 5-7 минут. Так он легко очистится от кожицы. Очистить, удалить семечки.

2. Шампиньоны промыть, нарезать на четвертинки. На сковороду распылить подсолнечное масло и пассеровать на среднем огне до испарения жидкости (5-7 минут), добавить немного сушеного чеснока и тимьяна.

3. В ёмкость выложить листья салата, нарезанный кубиками перец, грибы, подрумяненные на сухой сковороде орешки и порубленную крупно зелень.

4. Добавить лимонный сок, соль (или немного соевого соуса), распылить кедровое масло и готово!

Приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.