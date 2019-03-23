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Глава Барнаула Сергей Дугин во время своего отчета перед депутатами городской думы сообщил, что впервые за долгие годы показатель смертности среди населения опередил рождаемость. Так, за 2018 год в столице края родилось 7517 барнаульцев, а умерло – 8090.

При этом прирост численности населения Барнаула был осуществлен с помощью мигрантов. Количество прибывших в город превысило количество убывших на 813 человек.

Всего же, по состоянию за 2018 год, общая численность жителей Барнаула составила 696,6 тысячи человек.

"Вместе с тем, впервые за долгие годы мы вынуждены фиксировать превышение показателя смертности над рождаемостью. За прошедший год родилось 7517 барнаульцев, а умерло – 8090. От того, насколько эффективно мы будем реализовывать задачи, поставленные президентом страны и губернатором Алтайского края, и будет зависеть эта динамика в дальнейшем", – сказал Сергей Дугин.

Большой комплекс мер, направленных на развитие социальной сферы, предусмотрен национальными проектами "Демография", "Образование" и "Культура".