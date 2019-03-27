Артур Конан Дойл, автор историй о Шерлоке Холмсе, считал их несерьезным чтением. Он хотел закончить рассказ о приключениях величайшего сыщика в Британии, но читатели заваливали его письмами с требованиями о продолжении. В итоге образ Холмса – с трубкой, лупой и клетчатой шляпой с двумя козырьками приобрел мировую известность, а произведения Дойла стали классикой жанра.

27 марта 1990 года в честь легендарного литературного сыщика открылся лондонский дом-музей.

Провести вечер за чашкой чая в обнимку с классическим английским детективом – что может быть лучше? Погрузитесь в очарование викторианской Англии и попробуйте вместе с мистером Холмсом разгадать одно из многих таинственных преступлений. А потом познакомьтесь с новинками в разделе "Детективы" сети книжных магазинов "Читай-город" и продолжите расследования запутанных дел.

Артур Конан Дойл "Приключения Шерлока Холмса"

"Приключения Шерлока Холмса" – первый сборник рассказов о знаменитом сыщике и его друге – докторе Ватсоне. Именно с этих историй популярный ежемесячный иллюстрированный британский журнал "Стрэнд мэгэзин" начал знакомить своих читателей с расследованиями талантливого детектива с Бейкер-стрит. Рассказы проиллюстрировал художник Сидни Пэйджет. Созданные им изображения героев стали позже классическими.

Артур Конан Дойл "Возвращение Шерлока Холмса"

Чудом избежав гибели в смертельной схватке с профессором Мориарти, Шерлок Холмс вновь берется за дело. Острый ум, удивительная логика и наблюдательность, как всегда, не подводят великого сыщика. Тайный код пляшущих человечков, след велосипедного колеса, чек на имя незнакомца, обрывок телеграммы и даже царапина на столе становятся для Холмса неоспоримыми уликами при раскрытии самых загадочных преступлений.

Артур Конан Дойл "Долина страха. Записки о Шерлоке Холмсе"

Перед вами роман "Долина Страха" и сборник "Записки о Шерлоке Холмсе". Эти произведения переведены заново Людмилой Бриловой и Сергеем Сухаревым – мастерами, чьи переводы Рэя Брэдбери, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Германа Мелвилла и других давно стали классическими. При этом в издание включено множество дополнительных материалов: предисловия к ранним публикациям, воспоминания Конан Дойла, касающиеся тех или иных произведений, некоторые интервью писателя. Плюс обширнейшие комментарии и лучшие классические рисунки.

Дональд Томас "Забытые дела Шерлока Холмса"

Слухи о двоеженстве короля Георга V, похищение регалий ордена Святого Патрика в 1907 году, странные обстоятельства смерти французского президента Фора... Все эти драматические коллизии являются историческими фактами, а не вымыслом.

"Было бы удивительно, – отмечает доктор Ватсон, – если бы Скотленд-Ярд и здесь не воспользовался талантами Шерлока Холмса".

Эта книга рассказывает о том, какую роль сыграл великий сыщик в расследовании крупнейших преступлений и щекотливых ситуаций, которые при огласке причинили бы немалый ущерб репутации королевской семьи и правительства, а также нарушили бы порядок и спокойствие в стране.

"Шерлок. Секреты дедукции. Головоломки и задачи"

Дедуктивный метод – это исключительный взгляд на вещи, где каждая деталь, на первый взгляд незначительная, занимает важное место в понимании общей картины. Шерлок Холмс – настоящий символ дедуктивного метода мышления. Однако мало кто знает, что прототипом знаменитого сыщика стал профессор медицины Эдинбургского университета Джозеф Белл, который оказывал помощь полиции, блестяще применяя свой дедуктивный метод. С помощью изложенной в книге теории, различных задачек и упражнений по развитию логики, внимания и дедуктивного мышления вы больше не упустите ни одной детали и разовьете гибкость мышления. Методы гениального сыщика и его секреты успеха уже у вас в руках.

Роберт Гэлбрейт "Смертельная белизна"

У Билли явные проблемы с умственным здоровьем, но он уверен, что в детстве видел убийство ребенка – и давняя тревога наконец приводит его в офис частного детектива Корморана Страйка. Договорить Билли не успевает, спугнутый перспективой скорого приезда полиции, но его история не выходит у Страйка из головы. Попытки докопаться до истины поведут Страйка и его помощницу Робин Эллакотт сложным извилистым путем: от окраинных клубов, где собираются противники Лондонской олимпиады, в пропитанные интригами коридоры власти, от парламентских кабинетов – к окутанному тайной имению в глубине Оксфордшира…

Алекс Михаэлидес "Безмолвный пациент"

Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла замуж за востребованного модного фотографа. Она живет в одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона в роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с очередной съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит ни слова. Отказ Алисии говорить или давать какие-либо объяснения будоражит общественное воображение. Тео Фабер – криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с Алисией, заставить ее говорить. К чему приведут его психологические эксперименты? Возможно, к истине, которая угрожает поглотить и его самого...

Ти Кинси "Тихая сельская жизнь"

Неуклонно следовать золотым стандартам Конан Дойла и одновременно смело выворачивать их наизнанку... Невозможно? А вот и нет! Новый самородок британского детектива виртуозно доказывает обратное. Сочетание классической головоломной интриги и потрясающего современного юмора – стихия Кинси. Леди Эмили Хардкасл – эксцентричная вдова с таинственным прошлым. А Флоренс Армстронг – ее горничная, а также мастер восточных единоборств. В 1908 году они переехали из Лондона в провинцию в надежде на тихую сельскую жизнь. Не тут-то было: рядом с их домом в лесу найден повешенным молодой мужчина. Полиция взяла ложный след, и дамы начинают собственное расследование.

Татьяна Устинова "Призрак Канта"

Что может быть лучше отпуска... с приключениями! Однако инженер Василий Меркурьев, так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает никаких приключений!.. Но они начинаются, как только он приезжает в небольшой отель на взморье. Хозяин знакомит его с постояльцами, среди которых студентка, скучающий юноша, девица, явно вышедшая на охоту, и... молодая ведьма. Меркурьев, разумеется, ни в каких ведьм не верит. И тут словно в насмешку окружающая действительность начинает шутить с ним странные шутки: старинную книгу о жизни философа Канта словно кто-то читает, огонь в камине загорается сам собой, а на заброшенном маяке происходит... убийство.

А. Бушков "Русский Шерлок Холмс, или тайны уголовного сыска"

История о русском Шерлоке Холмсе – сыщике XIX века Иване Путилине. О реальных преступлениях и аферах самого виртуозного исполнения. О бандитах, наводчицах и воровках, которых было невозможно поймать. О знакомых персонажах русской истории, которые открываются с новой стороны – в сводках криминальных новостей. Книга "Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска" входит в серию "Былая Русь", которая создавалась несколько лет. Каждая книга серии – это разоблачения, удивительные факты и шокирующие откровения из истории России.

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