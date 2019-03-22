Британские бродяги рассказали, что зарабатывают до $800 в день

Британские попрошайки рассказали, что зарабатывают в день порядка 600 фунтов (чуть менее $800 или около 50 тыс. рублей), пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

Издание побеседовало с двумя мужчинами, один из которых, как оказалось, владеет квартирой в Лондоне, а другой — домом в Датфорде. Они рассказали, что зарабатывать попрошайничеством гораздо проще, чем искать нормальную работу.

По словам одного из "бездомных" по имени Даррен, на улицах Лондона он зарабатывает в среднем 100 фунтов в день (8,3 тыс. рублей), а в удачные дни — и по 600 фунтов. После этого он возвращается в свою квартиру в британской столице, чтобы поесть и принять душ. Он отметил, что больше всего милостыню подают у пабов, так как подвыпившие люди гораздо щедрее.

Еще один такой "предприниматель" по имени Эд Стаффорд рассказал, что путешествовал и побирался во многих городах Великобритании. Он жил на улицах Манчестера, Лондона и Глазго. По его словам, больше всего ему удается зарабатывать в столице. При этом у него есть собственный дом на юге Англии, а его "коллега" по бродяжничеству, как он отметил, зарабатывает по 30 фунтов (2,5 тыс. рублей) за полчаса, и этого ему хватает, чтобы обеспечивать сына и жить в доме с двумя спальнями.