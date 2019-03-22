Forbes составил список из 15 успешных россиян, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.

На первом месте рейтинга оказался основатель инвестиционного фонда DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер. Его состояние на данный момент насчитывает 3,7 млрд долларов. По мнению издания, его миссия — стимулировать естественную тягу к познанию мира. Семь лет назад Мильнер решил сосредоточиться на научных проектах и поддержке молодых ученых и покинул Mail.ru Group.

Второе место занял основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий с состоянием 3,4 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, состояние которого оценили в 2,7 млрд долларов.

В этот список также вошли создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев, банкир Олег Тиньков, совладелец технологической корпорации IPG Photonics Валентин Гапонцев, сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, создатель группы "Рольф" Сергей Петров, президент IBS Group Анатолий Крачинский и другие предприниматели.

В рейтинг вошли также две женщины — основатель онлайн-магазина Wilberries Татьяна Бакальчук и владелец авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" Наталья Филева.