Жителя Барнаула будут судить за размахивание топором перед полицейским

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Барнаула, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщает региональный СК.

По данным следствия, в начале марта 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел домой, где проживал с сожительницей и малолетней дочерью. Взяв топор он стал угрожать женщине. Приехавшие полицейские попытались войти во двор частного дома, однако хозяин стал высказывать в адрес одного из сотрудников угрозу применения насилия, размахивая перед ним топором.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал, однако пояснил, что произошедшее помнит частично, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело направлено в суд.