Макаревич нарисовал свинью на заседании Совета по культуре при Госдуме

Основатель "Машины времени" Андрей Макаревич на слушаниях в Госдуме по концепции закона "О культуре" предложил обратить внимание на "необъективную оценку положительных периодов истории", пишет "Московский комсомолец".
Макаревич обратил внимание на пункт концепции закона, в котором говорится об "угрозе гуманитарного кризиса" для России. Среди возможных проявлений такого кризиса значится "деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложных представлений об исторической отсталости" страны.
Музыкант заявил: "Я согласен. Только предлагаю добавить пункт о необъективной оценке положительных периодов истории, а то все помнят фильм "Кубанские казаки". Данный фильм показывал счастливую изобильную жизнь в 1949 году, которая резко контрастировала с реальностью.
Также Макаревич выразил надежду на то, что новый закон не превратится в российскую Конституцию, которая сама по себе xороша, но "принимается куча подзаконныx актов, эти нормы обнуляющая".
Кроме того, как сообщает LifeShot, на заседании Макаревич был занят рисованием свиньи.
Комментарии
Кроме того, как сообщает LifeShot, на заседании Макаревич был занят рисованием свиньи.
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1 сентября 2013 год.
Хоть станки установить забыли, зато с прочей технической оснащенностью в школе всё оказалось на высшем уровне. Особенно задержался президент в кабинете информатики: здесь его заинтересовала чудо-доска, на которой можно писать как специальной «ручкой», так и просто пальцем. Глава государства немедленно подошел к доске и нарисовал некую странную фигуру, которую сразу никто не смог идентифицировать.
- Это вам на память, - сказал президент ученикам и направился было к выходу.
- Что это? - осмелился спросить кто-то из ребят. Путин, находившийся уже в дверях, повернулся и сообщил с улыбкой: «Это кошка. Вид сзади».(с)
Макаревич был под впечатлением...не судите строго
Макаревич вроде предатель. Он за украинский фашизм и т.д. против своей родины публично выступает. Не?