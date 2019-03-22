Макаревич нарисовал свинью на заседании Совета по культуре при Госдуме

Основатель "Машины времени" Андрей Макаревич на слушаниях в Госдуме по концепции закона "О культуре" предложил обратить внимание на "необъективную оценку положительных периодов истории", пишет "Московский комсомолец".

Макаревич обратил внимание на пункт концепции закона, в котором говорится об "угрозе гуманитарного кризиса" для России. Среди возможных проявлений такого кризиса значится "деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложных представлений об исторической отсталости" страны.

Музыкант заявил: "Я согласен. Только предлагаю добавить пункт о необъективной оценке положительных периодов истории, а то все помнят фильм "Кубанские казаки". Данный фильм показывал счастливую изобильную жизнь в 1949 году, которая резко контрастировала с реальностью.

Также Макаревич выразил надежду на то, что новый закон не превратится в российскую Конституцию, которая сама по себе xороша, но "принимается куча подзаконныx актов, эти нормы обнуляющая".

Кроме того, как сообщает LifeShot, на заседании Макаревич был занят рисованием свиньи.