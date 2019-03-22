Формирование региональных брендов завершится в 2019 году

В России необходимо разработать и запатентовать как минимум по два региональных бренда в каждом субъекте РФ — соответствующее поручение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко планируется выполнить в полном объеме к концу текущего года, пишет "Парламентская газета".

Как заявил вице-спикер палаты регионов Ильяс Умаханов, выступая на заседании коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности, совместная с Роспатентом работа по выявлению региональных брендов и регистрации идет уже третий год.

"В 2018 году мы справились с этой задачей процентов на шестьдесят. Думаю, до конца года мы решим эту задачу окончательно", — заявил Умаханов.

Сенатор, возглавляющий Совет по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совфеда также отметил, что сотрудничество с Роспатентом нарастает с каждым годом. "Мы с удовлетворением отмечаем, что деятельность службы заметна и востребована в регионах", — добавил он.