В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Поспелихинского района, который обвиняется сразу по шести статьям, сообщает региональный СК.

По данным следствия, в течение 2-х месяцев — с августа по сентябрь 2018 года — подросток совершил на территории поселка Поспелиха 12 преступлений.

"Незаконно проникая в жилища и гаражи местных жителей, он похищал денежные средства и ценное имущество, нанося значительный ущерб гражданам. Кроме того, в конце августа прошлого года в ночное время обвиняемый, используя выдергу, сорвал навесной замок с двери районного магазина и прошел в помещение, из которого вынес товарно-материальные ценности на сумму более 24 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

А в сентябре из гаража односельчанина угнал автомобиль марки "Toyotа RAV-4".

В ходе предварительного следствия было установлено, что ранее юноша находился в воспитательном учреждений для несовершеннолетних, совершивших преступления, но не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и в июле 2018 года был отправлен домой в связи с истечением срока воспитательного процесса. Уголовное дело направлено в суд.