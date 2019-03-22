В Алтайском крае уже начался процесс разрушения ледового покрова рек, сообщает официальный сайт правительства региона.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие рек бассейна Оби ожидается на 3 — 6 дней раньше средних многолетних сроков.

Как только разрушится ледовый покров, в регионе ждут первую волну весеннего половодья.

По сообщению главного управления МЧС России по Алтайскому краю, наиболее вероятны резкие и опасные подъемы воды на реках Обь (на участке Барнаул — Камень-на-Оби), Бия, Чумыш (на участке Тальменка — Зайцево — Шипицыно).

Осложнить ситуацию в крае могут большое количество снега и возможное превышение нормы осадков.

Напомним, в крае сейчас проводят мероприятия для минимизации возможных негативных последствий паводка.