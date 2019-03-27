Среда, 27 Март, 12:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,17
€ 72,58
Обь
-4см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Жители и организации Барнаула задолжали за мусор около 35 млн рублей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Это примерно половина всего долга по Барнаульской зоне
Барнаул задолжал за вывоз мусора около 35 млн рублей / Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

Барнаул задолжал за вывоз мусора около 35 млн рублей / Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

Жители Барнаула и организации задолжали за вывоз мусора около 35 млн рублей. Это половина от общей суммы долга образователей отходов в Барнаульской зоне перед региональным оператором – АО "ЭКО-Комплекс". Об этом сообщил заместитель председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью Барнаула Алексей Пахоменко в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле".

"Около половины общей задолженности перед регоператором имеют именно жители и организации Барнаула. Сбор за половину декабря и январь был невелик. Люди еще не привыкли и с опаской относились к этому платежу: думали, что, может, его начислили по ошибке. Кроме того, теперь договорами охвачены (или будут охвачены, процесс пока в начальной стадии, – прим. ред.) и те, кто раньше вообще не платил. Это около 30% частного сектора и большое количество юридических лиц. Им всем выставлен счет, но они продолжают делать вид, что они "в домике", – рассказал он.

Как пару недель назад сообщили в "ЭКО-Комплексе", задолженность по Барнаульской зоне, где компания является региональным оператором по вывозу отходов, составляет 70 млн рублей.

По словам Пахоменко, в январе 2019 года сбор платежей по Барнаулу был всего 36%. В феврале он поднялся до 84%, в марте пошло погашение долгов за декабрь-январь. Власти надеются, что он в итоге выровняется до среднего по городу до 97% оплаты.

Одна из причин неоплаты – путаница для населения в квитанции. Раньше плата за вывоз мусора называлась "Вывоз и утилизация ТБО", теперь – "Обращение с твердыми коммунальными отходами". В Барнауле регоператор приступил к работе 15 декабря 2018 года. Поэтому в квитанции за декабрь было отражено сразу две строчки, что смутило некоторых внимательных жителей.

Алексей Пахоменко подчеркнул, что в Барнауле не было выявлено фактов начисления двойной платы. Между тем, прокуратура инициировала проверку по подобным фактам в регионе.

Да, было логично начать работу в Барнауле именно с 1 января, говорит собеседник. Но подчеркивает: как раз 1 января и мог случиться коллапс из-за большого объема "новогоднего" мусора.

Представитель администрации призвал население платить за эту услугу, теперь это обязательно для всех образователей мусора по закону, и для нарушителей предусмотрена ответственность. Власти сейчас ведут активную разъяснительную работу с управляющими компаниями и ТСЖ.

Также Алексей Пахоменко рассказал, как Барнаул вступил в "мусорную реформу", как много барнаульцев и организаций не платили раньше и не платят за вывоз мусора до сих пор и другое.

Послушать программу с участием Алексея Пахоменко на радио "Эхо Москвы в Барнауле
"

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Мусорная реформа
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

27.03.2019 12:04
Федя

Кулунда.Конечно не было 2 платежей. В январе платили частнику чтобы вывез, так как Позитив не вывозил. Теперь еще и Позитиву за тот же январь.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:49
Жительница Барнаула идет под суд за убийство мужа, избивавшего ее и сына 0
12:32
Плюс девять: ряды алтайской "Единой России" пополнили депутаты и чиновники 1
12:24
"Урон репутации сотрудников полиции": опровержение на статью Amic.ru 1
12:16
ФАС спрогнозировало весенние цены на бензин 1
12:07
Сидячий образ жизни назван одной из главных причин смертности 0
12:04
"Завистливые дуры": шоумен Стиллавин об увольнении учительницы в Барнауле 6
11:56
Гарантийный капитал для поддержки бизнеса на Алтае будет увеличен 0
11:48
Жители и организации Барнаула задолжали за мусор около 35 млн рублей 1
11:34
Увидеть БГ с эскалатора: как в Барнауле прошел бесплатный концерт "Аквариума" 1
11:21
Алтайские эсеры рассказали о не принятых законах и пообещали модернизацию 2
11:14
Минздрав предложил йодировать всю соль в России 8
11:05
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах 2
10:49
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера "Ласкового мая" 0
10:34
Бизнесменам будут доплачивать за экономию электроэнергии 7
10:30
Сладко и гладко: в Барнауле открылась студия депиляции Sahar&Vosk 4
10:21
Тайна гибели Гагарина: что известно через 51 год после смерти космонавта №1 6
10:12
Алтайский край не даст обанкротиться ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" 6
10:01
В Белокурихе впервые за много лет введут в эксплуатацию многоэтажный дом 0
09:50
Пять новых дамб построят в Алтайском крае в 2019 году 0
09:42
Депутаты АКЗС прекратили полномочия умершего Александра Гукова 0
09:31
"Билайн" запустил 4G в 18 населенных пунктах Алтайского края 0
09:23
Директор роддома объяснила смех врачей при объявлении размера зарплат 17
09:12
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в пригороде Барнаула 0
09:07
С милым рай и в шалаше: какие жилищные условия оптимальны для молодой семьи 0
09:02
Обновленная гостиница "Алтай": почему это место идеально для работы и отдыха 0
08:50
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки 8
08:33
Бизнесу приготовиться: кредитование субъектов МСП под 8,5% 0
08:27
Прибытие российских военных в Венесуэлу объяснили в МИД 23
08:18
Автоцентр АНТ представил новую Hyundai ELANTRA 2
08:12
От основателя филармонии до директора театра: знаменитые династии Алтая 0
08:01
Как 27 марта связано с великим Шерлоком Холмсом 0
07:50
Денег нет, но держимся: сколько на Алтае опасных химикатов и что с ними сделают 0
07:42
Почему люди толстеют во время поста и как этого избежать: советы диетолога 0
07:32
Прокачай бизнес на бесплатной конференции "Бизнес24" в Барнауле 0
07:22
Вкусно даже в Великий пост: салат с зернами граната и тыквенными семечками 0
07:19
Манекены и тренажеры: как выглядит центр симуляционного обучения врачей 3
07:15
РЖД вновь пообещали "Ласточку" из Барнаула в Новосибирск, но уже в 2021 году 10
07:03
Искусство созидания: насколько сложно обрести гармонию с собой и миром 2
07:01
Нестандартную квартиру с сауной и террасой продают в Барнауле за 20 млн руб. 7
06:48
От Казахстана до Нигерии: где покупают алтайские товары и как наладить экспорт 1
06:32
Город просыпается: фотопрогулка по весеннему Барнаулу 1
06:17
Дождь и тепло до +16 обещают в Алтайском крае 27 марта 0
06:01
Власти рассказали, сколько мусорных заводов будет построено в Алтайском крае 21
05:58
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет 18
04:58
Заморозку цен на топливо продлили в последний раз до 1 июля 2
03:12
Слова о России без русских пояснили в РПЦ 1
02:17
Исследователи готовы к новым поискам гравитационных волн 0
01:14
Ученые из ЦЕРН открыли новый класс "дьявольских" частиц 0
00:41
Путину заранее доложили о задержании Абызова по делу о хищении 4 млрд рублей 0
23:59
Подробности поимки советского маньяка Чикатило сообщил СК в своем новом проекте 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.