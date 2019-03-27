Жители Барнаула и организации задолжали за вывоз мусора около 35 млн рублей. Это половина от общей суммы долга образователей отходов в Барнаульской зоне перед региональным оператором – АО "ЭКО-Комплекс". Об этом сообщил заместитель председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью Барнаула Алексей Пахоменко в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле".

"Около половины общей задолженности перед регоператором имеют именно жители и организации Барнаула. Сбор за половину декабря и январь был невелик. Люди еще не привыкли и с опаской относились к этому платежу: думали, что, может, его начислили по ошибке. Кроме того, теперь договорами охвачены (или будут охвачены, процесс пока в начальной стадии, – прим. ред.) и те, кто раньше вообще не платил. Это около 30% частного сектора и большое количество юридических лиц. Им всем выставлен счет, но они продолжают делать вид, что они "в домике", – рассказал он.

Как пару недель назад сообщили в "ЭКО-Комплексе", задолженность по Барнаульской зоне, где компания является региональным оператором по вывозу отходов, составляет 70 млн рублей.

По словам Пахоменко, в январе 2019 года сбор платежей по Барнаулу был всего 36%. В феврале он поднялся до 84%, в марте пошло погашение долгов за декабрь-январь. Власти надеются, что он в итоге выровняется до среднего по городу до 97% оплаты.

Одна из причин неоплаты – путаница для населения в квитанции. Раньше плата за вывоз мусора называлась "Вывоз и утилизация ТБО", теперь – "Обращение с твердыми коммунальными отходами". В Барнауле регоператор приступил к работе 15 декабря 2018 года. Поэтому в квитанции за декабрь было отражено сразу две строчки, что смутило некоторых внимательных жителей.

Алексей Пахоменко подчеркнул, что в Барнауле не было выявлено фактов начисления двойной платы. Между тем, прокуратура инициировала проверку по подобным фактам в регионе.

Да, было логично начать работу в Барнауле именно с 1 января, говорит собеседник. Но подчеркивает: как раз 1 января и мог случиться коллапс из-за большого объема "новогоднего" мусора.

Представитель администрации призвал население платить за эту услугу, теперь это обязательно для всех образователей мусора по закону, и для нарушителей предусмотрена ответственность. Власти сейчас ведут активную разъяснительную работу с управляющими компаниями и ТСЖ.

Также Алексей Пахоменко рассказал, как Барнаул вступил в "мусорную реформу", как много барнаульцев и организаций не платили раньше и не платят за вывоз мусора до сих пор и другое.