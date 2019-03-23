Ввести новые этические нормы общения врачей с родителями детей с синдромом Дауна предлагают в Алтайском крае. С такой инициативой от имени родителей таких деток выступила депутат краевого парламента от фракции ЛДПР Евгения Боровикова, сообщает пресс-служба партии.

В Международный день человека с синдромом Дауна, 21 марта, она провела заседание инициативной группы, на котором обсудили возможности совершенствования помощи детям с хромосомной патологией и их родителям. В нем приняли участие члены общественной организации "Солнечный круг" – родители детей с особенным развитием, а также заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева.

О необходимости принять на краевом уровне приказ, утверждающий нормы работы с семьями, в которых родились дети с синдромом Дауна, говорят родители. Предполагается, что в документе должно быть прописано, как объявить родителям диагноз при рождении ребенка, запрет на обсуждение отказа от малыша, высказывание личного мнения и прогнозов, разлучение матери и ребенка без медицинских показаний.

"Я десять лет работаю с семьями, которые переживают травму после рождения ребенка с синдромом Дауна. Все это делают по-разному. И во многом это зависит от того, как им сказали о диагнозе в роддоме, какие подобрали фразы. Ведь эти слова впечатываются в память навсегда. Есть такие мамы, которые уже десять лет не могут психологически принять диагноз ребенка, все потому, что в медицинском учреждении им наговорили лишнего. Человек родился – как его встретили? Все его дальнейшее развитие будет зависеть от этого", – рассказала председатель "Солнечного круга" Марина Чаплыгина.

По словам Евгении Боровиковой, сейчас врачи часто предлагают родителям отказываться от малюток со сложными диагнозами, особенно в маленьких городах.

"А должны, наоборот, мотивировать на воспитание малыша в кругу семьи и его интеграцию в общество. Медикам нужно развеивать мифы о том, что дальнейшая жизнь таких семей несчастна. Это неправда. Бесчеловечно бросать ребятишек, не давая им шанса на родительскую любовь и заботу. Именно сотрудники роддомов первыми формируют картину происходящего в голове у мам и пап. Значит, нам просто необходим такой нормативно-правовой акт", – уверена депутат.

Ирина Солнцева заверила, что в ближайшее время обсудит инициативу с представителями Минздрава, акушерами и педиатрами, соберет всю необходимую информацию. Депутат добавила, что это может быть не просто приказ, а изменение законодательства.