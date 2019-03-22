Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Для нее это стало первой в карьере победой на чемпионатах мира.

По итогам короткой и произвольной программ Загитова набрала 237,50 балла. Второе место досталось Элизабет Турсынбаевой из Казахстана (224,76). Евгения Медведева получила бронзу (223,80 балла).

Еще одна российская спортсменка, Софья Самодурова, заняла восьмое место (208,58).

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японской Сайтаме с 19 по 24 марта 2019 года.