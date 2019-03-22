Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в правительстве заявил, что законопроект о защите и поощрении капитальных вложений предполагает формирование двух инвестиционных режимов для проектов – универсального и индивидуального.

Медведев подчеркнул, что инвесторам предложат некоторые условия, которые являются стандартами для большей части проектов, при этом государство обязуется не изменять их в течение длительного срока.

"Нужно еще продумать, каким образом это обязательство будет гарантировано, потому что мы с вами понимаем: государство у нас, как и вообще любое государство, имеет право на все в пределах, установленных Конституцией и законами", – уточнил Медведев.

Он также отметил, что при индивидуальном режиме предусмотрены различные меры финансовой и нефинансовой поддержки – компенсация процентной ставки, предоставление капитальных грантов и целый ряд других.

Медведев пояснил, что должна быть достаточно высокая доля собственных средств для реализации проектов: "Для социальной сферы предлагается 250 млн руб. при общем бюджете проекта в 1 млрд руб., а для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, утилизации отходов, туризма, услуг объем собственных средств инвестора должен составлять не менее 1 млрд рублей".

Общий же бюджет, по словам премьера, равняется 5 млрд рублей.