МИД Беларуси исключил возможность объединения республики с Россией

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что речь об объединении республики с Россией не идет, добавив, что такая тема обсуждалась "вскользь" на двусторонних встречах и только в контексте инсинуаций в СМИ, сообщает Sputnik

"Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое и в нашем понимании не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации", – подчеркнул Макей.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых президент России Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. Один из вариантов – объединение с Беларусью, при котором Путин возглавит объединенную территорию, обойдя тем самым ограничения по президентскому сроку в России. Другой – передача власти по сценарию, схожему с ситуацией в Казахстане, где президент страны Нурсултан Назарбаев покинул пост, но остался руководителем правящей партии, пожизненным главой Совета безопасности и стал отцом нации. По такому примеру Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету безопасности или Госсовету.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не обсуждают сценарии сохранения Путина у власти, в том числе через объединение.