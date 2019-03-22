Томский областной суд принял отставку всех трех судей Молчановского районного суда, сообщает "Интерфакс".

С заявлениями о прекращении полномочий по собственному желанию обратились председатель Молчановского райсуда Вячеслав Лапаев, а также судьи Татьяна Дубасова и Ирина Усынина. Причина отставки не объясняется. На ближайшую неделю в райсуде назначены слушания по четырем уголовным и трем гражданским делам, однако проводить их некому.

Между тем, как сообщается в СМИ, судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что судьи оправдали двух полицейских. Была выявлена коррупционная составляющая при вынесении этого приговора.

Речь идет о решении, принятом судьей Дубасовой 20 декабря 2018 года по уголовному делу в отношении правоохранителей Ивана Вуцана и Алексея Колосова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, сообщает местное издание ТВ2. Оправдательный приговор был отменен Томским областным судом и отправлен на пересмотр.

На сайте суда опубликовано апелляционное постановление по делу. Из него следует, что полицейские скрыли ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, и оставили его без помощи.

Telegram-канал "Кстати!" сообщает следующее: "В Томской области Молчановский районный суд сложил свои полномочия в полном составе после того, как пришлось оправдать полицейских. Суть истории в том, что суд рассматривал дело в отношении полицейских, обвиняемых в неоказании помощи попавшему в ДТП ребенку. Более того, полицейские даже не сообщили о том, что в ДТП вообще был пострадавший. Однако спустя некоторое время якобы оказалось, что потерпевший ушел с места ДТП сам, а мать потерпевшего настаивала, что ее сын получил травмы, упав с крыши. То есть понимаете, что произошло, и почему судьи подали в отставку?"