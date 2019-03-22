В Кургане под контролем представителей таможни и Россельхознадзора на Шуховском полигоне ТБО уничтожили 1,06 т свежих груш, сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщают в Уральском таможенном управлении, машина с фруктами была задержана на федеральной трассе "Иртыш", она следовала из Санкт-Петербурга в Алтайский край.

Проверка товара показала, что он попадает под продовольственное эмбарго. Представители Россельхознадзора приняли решение изъять и уничтожить товар.

Отмечается, что при досмотре на коробках были обнаружены следы спилов маркировочных знаков, а также следы перемаркировки.

"Таким образом, установить страну происхождения продукции не представилось возможным и она попала под действие экономических санкций. В соответствии с указом президента РФ № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в отношении данной партии груш было принято решение об уничтожении", — заявили в управлении Россельхознадзора по Курганской области.