Чубайс заявил о "полном выполнении" миссии "Роснано"

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил в эфире телеканала "Россия 24", что корпорация вернула в бюджет все деньги, затраченные на ее создание, сообщают "Вести".

Чубайс отметил, что с 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей. "То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими", — добавил Чубайс.

При этом затраты "Роснано" на конец 2018 года на предприятия по НИОКР составляют 42,5 млрд рублей. Это половина годового финансирования Российской академии наук (РАН). Объем экспорта портфельных компаний "Роснано" в 2018 году составил 68 млрд рублей и он будет расти, надеется Чубайс.

Он подчеркнул, что по итогам работы "Роснано" в 2018 году получена рекордная чистая прибыль — 5,6 млрд рублей. 18,6% — это средняя цифра дохода по всем завершенным проектам 2018 года. В 2017 году компания принесла убыток в 5,3 млрд рублей.

Менеджмент "Роснано" предлагает направить на дивиденды за 2018 год 550 млн рублей.

"Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Управляющая компания "Роснано" создана в 2013 году. Она управляет активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. "Роснано" инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж. Корпорация планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей. Также "Роснано" потенциально может стать совладельцем Tesla.