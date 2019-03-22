Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что первая очередь российского космодрома Восточный практически достроена, но официально не принята в эксплуатацию из-за бюрократических проблем, сообщает РИА "Новости".

Объекты первой очереди предназначены для запуска ракет семейства "Союз-2". "Там есть проблемы, но эти проблемы в основном носят бумажный характер. То есть объекты физически построены, просто на них нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию", — заявил Рогозин.

Также он рассказал о перспективах американской пилотируемой космонавтики.

"Они сгруппировались, заплатили большие деньги, получили определенные результаты и теперь начинают испытания. Они не будут так быстро идти, по нашей информации, до весны 2020 года их корабли должны получить необходимую квалификацию для полета экипажей", — сказал Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что госкорпорация получила необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный