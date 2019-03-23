Ученые выяснили, почему антидепрессанты не действуют на всех людей

Генетические эксперименты на клетках людей, страдавших от депрессии, помогли нейрофизиологам выяснить, почему популярные антидепрессанты действуют далеко не на всех носителей хронического подавленного настроения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Molecular Psychiatry.

"Мы хотели понять, различается ли работа серотониновых рецепторов, связанных с ними генов и другие особенности биохимии у людей с депрессией, реагирующих или не реагирующих на антидепрессанты. Нейроны, выращенные из их перепрограммированных клеток, помогли нам составить полную картину различий между ними", — заявил Кришна Вадодария из Института Салка в Ла-Хойе (США).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.

За последние годы ученые открыли или создали сотни лекарств-антидепрессантов, позволяющих бороться с подавленным настроением. Многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание, а другие действуют далеко не на всех пациентов.

Помимо побочных эффектов, борьбе с депрессией мешает то, что ученые и врачи пока не до конца понимают природу этого психического заболевания. В частности, пока не понятно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.

Вадодария и его коллеги сделали большой шаг в сторону получения ответа на все эти вопросы, экспериментируя с клетками, извлеченными из организма примерно восьми сотен людей, страдавших от клинических форм депрессии.

Отобрав несколько десятков из них, чье состояние особенно сильно менялось или не менялось после приема антидепрессантов, ученые превратили их клетки кожи в "заготовки" так называемых серотониновых нейронов, играющих важную роль в развитии депрессии.

Хроническое подавленное состояние, по текущим представлениям нейрофизиологов, возникает из-за того, что клетки мозга начинают чрезмерно активно перерабатывать молекулы серотонина, одного из видов "гормона счастья". Эти нарушения, как обнаружили создатели первых антипрессантов, можно подавить, используя молекулы, мешающие нейронам захватывать "лишний" серотонин из межклеточной среды и уничтожать его.

Как именно они работают, ученые до сих пор не знают, так как мозг человека содержит в себе несколько сот тысяч клеток, реагирующих на серотониновые сигналы. Это же мешало определению того, что именно мешает работе антидепрессантов.

Калифорнийские нейрофизиологи обошли эту проблему, наблюдая не за работой полноценного мозга людей, страдающих от депрессии, а за ростом культур "искусственных" нервных клеток и тем, как они соединялись друг с другом и обменивались сигналами.

Эти эксперименты раскрыли несколько важных различий как в работе генов, так и в поведении самих нейронов. В частности, ученые обнаружили, что нервные клетки людей, на которых антидепрессанты не действовали, формировали более длинные нервные окончания, чем нейроны других участников опытов.

Вдобавок, в этих клетках была понижена активность двух генов, PCDHA6 и PCDHA8, отвечающих за сборку молекул белкового "клея", соединяющего нейроны, а также образование связей между ними.

Подобные аномалии, как предполагают нейрофизиологи, могут нарушать работу цепочек серотониновых нейронов, повышая или понижая их активность. Эти сбои, в свою очередь, объясняют то, почему антидепрессанты не действуют на носителей этих версий PCDHA6 и PCDHA8. Как именно они работают, Вадодария и его команда планируют выяснить в ближайшее время.