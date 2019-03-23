Суббота, 23 Март, 02:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 63,77
€ 72,59
Обь
-5см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Ученые выяснили, почему антидепрессанты не действуют на всех людей

, ИА "Амител"
Хроническое подавленное состояние возникает из-за того, что клетки мозга начинают активно перерабатывать молекулы серотонина
За последние годы ученые открыли или создали сотни лекарств-антидепрессантов / Фото: yandex.by

За последние годы ученые открыли или создали сотни лекарств-антидепрессантов / Фото: yandex.by

Генетические эксперименты на клетках людей, страдавших от депрессии, помогли нейрофизиологам выяснить, почему популярные антидепрессанты действуют далеко не на всех носителей хронического подавленного настроения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Molecular Psychiatry.

"Мы хотели понять, различается ли работа серотониновых рецепторов, связанных с ними генов и другие особенности биохимии у людей с депрессией, реагирующих или не реагирующих на антидепрессанты. Нейроны, выращенные из их перепрограммированных клеток, помогли нам составить полную картину различий между ними", — заявил Кришна Вадодария из Института Салка в Ла-Хойе (США).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.

За последние годы ученые открыли или создали сотни лекарств-антидепрессантов, позволяющих бороться с подавленным настроением. Многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание, а другие действуют далеко не на всех пациентов.

Помимо побочных эффектов, борьбе с депрессией мешает то, что ученые и врачи пока не до конца понимают природу этого психического заболевания. В частности, пока не понятно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.

Вадодария и его коллеги сделали большой шаг в сторону получения ответа на все эти вопросы, экспериментируя с клетками, извлеченными из организма примерно восьми сотен людей, страдавших от клинических форм депрессии.

Отобрав несколько десятков из них, чье состояние особенно сильно менялось или не менялось после приема антидепрессантов, ученые превратили их клетки кожи в "заготовки" так называемых серотониновых нейронов, играющих важную роль в развитии депрессии.

Хроническое подавленное состояние, по текущим представлениям нейрофизиологов, возникает из-за того, что клетки мозга начинают чрезмерно активно перерабатывать молекулы серотонина, одного из видов "гормона счастья". Эти нарушения, как обнаружили создатели первых антипрессантов, можно подавить, используя молекулы, мешающие нейронам захватывать "лишний" серотонин из межклеточной среды и уничтожать его.

Как именно они работают, ученые до сих пор не знают, так как мозг человека содержит в себе несколько сот тысяч клеток, реагирующих на серотониновые сигналы. Это же мешало определению того, что именно мешает работе антидепрессантов.

Калифорнийские нейрофизиологи обошли эту проблему, наблюдая не за работой полноценного мозга людей, страдающих от депрессии, а за ростом культур "искусственных" нервных клеток и тем, как они соединялись друг с другом и обменивались сигналами.

Эти эксперименты раскрыли несколько важных различий как в работе генов, так и в поведении самих нейронов. В частности, ученые обнаружили, что нервные клетки людей, на которых антидепрессанты не действовали, формировали более длинные нервные окончания, чем нейроны других участников опытов.

Вдобавок, в этих клетках была понижена активность двух генов, PCDHA6 и PCDHA8, отвечающих за сборку молекул белкового "клея", соединяющего нейроны, а также образование связей между ними.

Подобные аномалии, как предполагают нейрофизиологи, могут нарушать работу цепочек серотониновых нейронов, повышая или понижая их активность. Эти сбои, в свою очередь, объясняют то, почему антидепрессанты не действуют на носителей этих версий PCDHA6 и PCDHA8. Как именно они работают, Вадодария и его команда планируют выяснить в ближайшее время.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
02:15
Скворцова: свыше 40% случаев смерти россиян можно предотвратить 0
01:34
Рост активности Солнца не представляет опасности, сообщили ученые 0
00:59
Ученые выяснили, почему антидепрессанты не действуют на всех людей 0
23:41
Рогозин рассказал о бюрократии и "бумажных" проблемах на космодроме Восточный 0
23:34
Тонну санкционных груш, которые везли в Алтайский край, уничтожили в Кургане 0
23:21
Чубайс заявил о "полном выполнении" миссии "Роснано" 0
22:39
МИД Беларуси исключил возможность объединения республики с Россией 0
22:20
Судьи районного суда уволились после оправдания полицейских в Томской области 0
22:04
Медведев рассказал о формировании в России двух основных инвестиционных режимов 0
21:44
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию 0
21:04
Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт 2
20:44
Центробанк сохранил ставку на уровне 7,75% годовых 0
20:38
Формирование региональных брендов завершится в 2019 году 0
20:04
Возбуждено дело после избиения охранниками мужчины в пивном баре Барнаула 1
19:44
Макаревич нарисовал свинью на заседании Совета по культуре при Госдуме 3
19:14
Жителя Барнаула будут судить за размахивание топором перед полицейским 0
18:44
Названы российские бизнесмены, изменившие представление о стране за рубежом 1
18:35
Вселенская родительская суббота: можно ли убираться в доме и мыться в бане 0
18:24
Британские бродяги рассказали, что зарабатывают до $800 в день 0
18:07
Ставка на лидерство и постоянное развитие: "МегаФон" подвел итоги 2018 года 0
17:53
ФСБ проверяет сразу несколько российских предприятий, выполняющих гособоронзаказ 0
17:44
Ледоход в Алтайском крае прогнозируют гораздо раньше, чем в прошлые годы 0
17:33
Повышенную пенсию предложили выплачивать труженикам села 2
17:03
Калужский губернатор предложил мощами святых завлекать народ в музеи 1
16:27
Много школ, мало парков: за что хвалили и критиковали Сергея Дугина на отчете 4
16:16
Мужчина с ножом убил полицейского возле здания УВД в Нижнекамске 0
16:03
Кандидат в президенты Украины назвал условие для нового майдана 0
15:48
"Не знаю как жить": жительница Рубцовска просит помочь спасти ее дочь 3
15:33
"Неудачная фигура речи": коллеги депутата Максимова объяснили его слова о народе 19
15:18
Годовой отчет главы Барнаула Сергея Дугина в фотографиях Amic.ru 4
15:03
Гранату бросили в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах 1
14:48
EMIN и "Аквариум": в конце марта барнаульцев ждет сразу два грандиозных концерта 2
14:33
Названы регионы, где в возрасте до 72 лет можно быстрее всего найти работу 6
14:03
Губернаторов научат по методичке больше и чаще хвалить своих подчиненных 2
13:51
Пушков назвал Вашингтон "похоронщиком международного права" 2
13:31
Оптимизация расходов и рост зарплат: алтайский министр культуры об итогах работы 4
13:23
Полиция проверит россиянина, застрелившего тигра ради спасения себя и коровы 12
13:12
Барнаулец получит штраф за травмирование ребенка на аттракционе в Манжероке 0
13:03
Объем средств на ремонт тепло- и водосетей в Барнауле вырастет в разы – Дугин 2
12:47
Сергей Дугин отчитался о росте промышленных инвестиций в Барнауле 2
12:33
Российский газ пойдет в Венгрию в обход Украины 1
12:18
Сразу три одиночных пикета прошло перед администрацией Барнаула 16
12:12
Главу Забайкалья довела до слез многодетная мать своим рассказом о жизни 10
12:10
Более 130 тысяч жителей Алтайского края не смогли выехать за рубеж из-за долгов 2
11:52
Пенсионный фонд рассказал об имеющих право на вторую пенсию 5
11:36
Глава фракции КПРФ в алтайском парламенте Талдыкин сложил полномочия 1
11:23
Депутат Максимов: чиновники, в отличие от народа, заслуживают дорогие автомобили 38
11:16
Как в Москве проводили в последний путь Юлию Началову 0
11:08
Спикер АКЗС рассказал, что ожидает услышать на отчете Томенко за 2018 год 1
11:03
Установлены новые рекорды Универсиады-2019 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.