Суббота, 23 Март, 01:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 63,77
€ 72,59
259765
Обь
-5см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Рост активности Солнца не представляет опасности, сообщили ученые

, ИА "Амител"
"Но, в принципе, это не страшное, а довольно ординарное событие", - отметил эксперт
Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки / Фото: stock-clip.com

Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки / Фото: stock-clip.com

Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца — в эфире радио Sputnik заведующий Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Сергей Кузин отметил, что это событие не характерно для данного периода, хотя все бывает, сообщает РИА "Новости".

Активность Солнца значительно возросла: звезда сжигает "топливо" предыдущего цикла, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ЛРАС ФИАН).

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, представляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", — говорится в сообщении.

Так, 20 и 21 марта на Солнце отмечены три вспышки класса С (незначительные последствия для Земли). "Индекс вспышечной активности" впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня — пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале. Сегодня же ученые зарегистрировали вспышку класса С с параметрами 4,8.

При этом новый, 25-й по счету, одиннадцатилетний цикл солнечной активности пока не начался, отмечают специалисты.

По их словам, Солнце продолжает сжигать "топливо" предыдущего цикла — магнитные поля, которые формируются под поверхностью звезды и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Ученые отмечают, что именно эта энергия и выжигается в виде вспышек.

Заведующий Лабораторией РАС ФИАН Сергей Кузин в эфире радио Sputnik уточнил, что нынешний рост активности Солнца можно считать ординарным событием, и объяснил, почему.

"Это бывает регулярно, в зависимости, конечно, от солнечного цикла. Но, в принципе, это не страшное, а довольно ординарное событие. Соответственно, опасности оно никакой не представляет. То есть это стандартное событие. Скорее, оно просто не характерно для этого периода, хотя все бывает", — сказал Кузин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01:34
Рост активности Солнца не представляет опасности, сообщили ученые 0
00:59
Ученые выяснили, почему антидепрессанты не действуют на всех людей 0
23:41
Рогозин рассказал о бюрократии и "бумажных" проблемах на космодроме Восточный 0
23:34
Тонну санкционных груш, которые везли в Алтайский край, уничтожили в Кургане 0
23:21
Чубайс заявил о "полном выполнении" миссии "Роснано" 0
22:39
МИД Беларуси исключил возможность объединения республики с Россией 0
22:20
Судьи районного суда уволились после оправдания полицейских в Томской области 0
22:04
Медведев рассказал о формировании в России двух основных инвестиционных режимов 0
21:44
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию 0
21:04
Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт 2
20:44
Центробанк сохранил ставку на уровне 7,75% годовых 0
20:38
Формирование региональных брендов завершится в 2019 году 0
20:04
Возбуждено дело после избиения охранниками мужчины в пивном баре Барнаула 1
19:44
Макаревич нарисовал свинью на заседании Совета по культуре при Госдуме 3
19:14
Жителя Барнаула будут судить за размахивание топором перед полицейским 0
18:44
Названы российские бизнесмены, изменившие представление о стране за рубежом 1
18:35
Вселенская родительская суббота: можно ли убираться в доме и мыться в бане 0
18:24
Британские бродяги рассказали, что зарабатывают до $800 в день 0
18:07
Ставка на лидерство и постоянное развитие: "МегаФон" подвел итоги 2018 года 0
17:53
ФСБ проверяет сразу несколько российских предприятий, выполняющих гособоронзаказ 0
17:44
Ледоход в Алтайском крае прогнозируют гораздо раньше, чем в прошлые годы 0
17:33
Повышенную пенсию предложили выплачивать труженикам села 2
17:03
Калужский губернатор предложил мощами святых завлекать народ в музеи 1
16:27
Много школ, мало парков: за что хвалили и критиковали Сергея Дугина на отчете 4
16:16
Мужчина с ножом убил полицейского возле здания УВД в Нижнекамске 0
16:03
Кандидат в президенты Украины назвал условие для нового майдана 0
15:48
"Не знаю как жить": жительница Рубцовска просит помочь спасти ее дочь 3
15:33
"Неудачная фигура речи": коллеги депутата Максимова объяснили его слова о народе 19
15:18
Годовой отчет главы Барнаула Сергея Дугина в фотографиях Amic.ru 4
15:03
Гранату бросили в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах 1
14:48
EMIN и "Аквариум": в конце марта барнаульцев ждет сразу два грандиозных концерта 2
14:33
Названы регионы, где в возрасте до 72 лет можно быстрее всего найти работу 6
14:03
Губернаторов научат по методичке больше и чаще хвалить своих подчиненных 2
13:51
Пушков назвал Вашингтон "похоронщиком международного права" 2
13:31
Оптимизация расходов и рост зарплат: алтайский министр культуры об итогах работы 4
13:23
Полиция проверит россиянина, застрелившего тигра ради спасения себя и коровы 12
13:12
Барнаулец получит штраф за травмирование ребенка на аттракционе в Манжероке 0
13:03
Объем средств на ремонт тепло- и водосетей в Барнауле вырастет в разы – Дугин 2
12:47
Сергей Дугин отчитался о росте промышленных инвестиций в Барнауле 2
12:33
Российский газ пойдет в Венгрию в обход Украины 1
12:18
Сразу три одиночных пикета прошло перед администрацией Барнаула 16
12:12
Главу Забайкалья довела до слез многодетная мать своим рассказом о жизни 10
12:10
Более 130 тысяч жителей Алтайского края не смогли выехать за рубеж из-за долгов 2
11:52
Пенсионный фонд рассказал об имеющих право на вторую пенсию 5
11:36
Глава фракции КПРФ в алтайском парламенте Талдыкин сложил полномочия 1
11:23
Депутат Максимов: чиновники, в отличие от народа, заслуживают дорогие автомобили 38
11:16
Как в Москве проводили в последний путь Юлию Началову 0
11:08
Спикер АКЗС рассказал, что ожидает услышать на отчете Томенко за 2018 год 1
11:03
Установлены новые рекорды Универсиады-2019 0
10:53
Движение транспорта ограничат между Сибирским и Косихой из-за военных колонн 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.