Рост активности Солнца не представляет опасности, сообщили ученые

Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца — в эфире радио Sputnik заведующий Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Сергей Кузин отметил, что это событие не характерно для данного периода, хотя все бывает, сообщает РИА "Новости".

Активность Солнца значительно возросла: звезда сжигает "топливо" предыдущего цикла, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ЛРАС ФИАН).

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, представляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", — говорится в сообщении.

Так, 20 и 21 марта на Солнце отмечены три вспышки класса С (незначительные последствия для Земли). "Индекс вспышечной активности" впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня — пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале. Сегодня же ученые зарегистрировали вспышку класса С с параметрами 4,8.

При этом новый, 25-й по счету, одиннадцатилетний цикл солнечной активности пока не начался, отмечают специалисты.

По их словам, Солнце продолжает сжигать "топливо" предыдущего цикла — магнитные поля, которые формируются под поверхностью звезды и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Ученые отмечают, что именно эта энергия и выжигается в виде вспышек.

Заведующий Лабораторией РАС ФИАН Сергей Кузин в эфире радио Sputnik уточнил, что нынешний рост активности Солнца можно считать ординарным событием, и объяснил, почему.

"Это бывает регулярно, в зависимости, конечно, от солнечного цикла. Но, в принципе, это не страшное, а довольно ординарное событие. Соответственно, опасности оно никакой не представляет. То есть это стандартное событие. Скорее, оно просто не характерно для этого периода, хотя все бывает", — сказал Кузин.