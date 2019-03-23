Результаты независимой оценки качества алтайских организаций культуры в 2018 году озвучила на расширенной коллегии Министерства культуры Алтайского края министр Елена Безрукова.

По ее словам, в прошедшем году в регионе проверили 30 юридических лиц. Оценивались такие показатели, как удовлетворенность условиями оказания услуг, доброжелательность, вежливость работников организации, комфортность условий предоставления услуг и т.д.

"Есть учреждения, которые показали очень высокие рейтинги, – сообщила Елена Безрукова. – Очень высокий процент удовлетворенных условиями оказания услуг, доброжелательностью и вежливостью персонала. Самые низкие оценки организации получили за открытость и доступность информации, а также за доступность учреждений для инвалидов".

Министр попросила руководителей культурных учреждений поработать над "проблемными точками". По ее словам, в 2019 году независимая проверка пройдет у 50 юридических лиц из 29 муниципальных образований. "Я призываю не повторять ошибок предшественников и подготовиться к этой работе лучше", – сказала Елена Безрукова.