Учреждения культуры в Алтайском крае закрываются из-за нехватки кадров и отсутствия населения на обслуживаемой территории. Об этом на расширенной коллегии Министерства культуры Алтайского края сообщил замминистра, начальник отдела библиотек, искусств и народного творчества Алексей Бочаров.

На сегодняшний день деятельность приостановлена в 41 учреждении: не работают 10 Домов культуры в Чарышском районе, по четыре – в Тальменском и Суетском районах, по три – в Благовещенском, Крутихинском и Кытмановском районах, по два – в Панкрушихинском, Угловском, Шипуновском, Хабарском районах, по одному – в Алейском, Быстроистокском, Волчихинском, Егорьевском, Бурлинском, Родинском районах.

"Частой причиной закрытия является отсутствие специалистов. Но есть и уникальные районы, где причиной приостановки деятельности является отсутствие населения", – сказал Алексей Бочаров, уточнив, что такая ситуация сложилась в Суетском районе.

Замминистра предложил решить вопрос дальнейшего существования таких учреждений, передав их функции другим многофункциональным центрам.

"При этом необходимо учитывать, что мы должны исходить из рекомендаций Министерства культуры о том, что стационарные объекты культуры обязательно должны находиться в населенных пунктах с численностью населения свыше 500 человек. В том случае если в таких населенных пунктах стационарных объектов культуры нет, то, наверное, есть смысл рассматривать вариант строительства для них недорогих модульных Домов культуры. Надо отметить, что у нас таких населенных пунктов – с численностью населения свыше 500 человек, но с отсутствующим стационарным объектом – всего лишь два. В населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек должно быть организовано выездное обслуживание", – сказал Алексей Бочаров.