Скворцова: свыше 40% случаев смерти россиян можно предотвратить

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что свыше 40% случаев смерти в России можно предотвратить за счет формирования здорового образа жизни и эффективного лечения, сообщает РИА "Новости".

"Хотела бы обратить внимание на методику, которой пользуется Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы оценить долю предотвратимых патологических состояний и заболеваний в национальной популяции. Пользуясь этой методикой, мы можем сказать, что в целом потенциально 41% смертей в России предотвратимы", — сказала Скворцова в Саратове на совещании по реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".

По ее словам, 17% смертей в России составляют случаи гибели от так называемых предупреждаемых заболеваний, которые можно предупредить в рамках государственной политики по формированию здорового образа жизни человека, а еще 24% — те состояния и заболевания, которые подвержены эффективному лечению.

Скворцова рассказала, что в 2018 году врачи спасли на 6,6 тысячи жизней больше уровня 2017 года, но к 2024 году этот показатель должен вырасти до 230 тысяч жизней. "Наш скачок должен быть в 40 раз больше, чем он был в прошлом году. Совершенно очевидно, что этого достичь, просто повышая эффективность и качество оказания медицинской помощи каждому конкретному человеку, невозможно", — считает министр.

По ее словам, в целом чтобы выйти на спасение дополнительно 230 тысяч жизней, нужно спасти примерно 203 тысячи жизней, предотвратив смерти от сосудистых заболеваний, 23 тысячи — от онкологических и еще около 3 тысяч жизней спасти, предотвратив детскую и и младенческую смертность.

"Все остальное вклад дает очень и очень незначительный, причем не менее 50% нашего успеха связано с первичным звеном (медицинской помощи), потому что все это формирование этих заболеваний находится внизу", — пояснила Скворцова.