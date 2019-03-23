Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал об отечественных ракетах и использовал очень понятные в России сравнения, сообщает телеканал "360".

В качестве примеров Рогозин взял машины российского автопрома. Для наглядности он назвал "Союз-2" "жигулями", а "Ангару" — КамАЗом.

Руководитель госкорпорации отметил следующее: "Союз-2" можно сравнить условно с "жигулями", а "Ангара" — это уже КамАЗ по грузоподъемности и по обеспечивающей инфраструктуре".

Ранее сообщалось, что уже в следующем месяце должен начаться второй этап строительства космодрома Восточный — стартовой инфраструктуры для ракет тяжелого класса "Ангара".

Ранее Рогозин заявил, что "Роскосмос" получил от Минфина средства на вторую очередь.

В ходе первого этапа строительства космодрома был возведен стартовый стол для ракет "Союз-2".