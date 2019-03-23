Московская группа "Пиноккио Ньюз" записала альбом на стихи барнаульского предпринимателя Владимира Емелина, сообщает "Катунь 24".

Одна из песен, исполняемых музыкантами, посвящена Барнаулу. Она называется "Немое кино".

Премьера запланирована на ближайшее время. Ожидается, что она появится в эфире радио в Алтайском крае.

"Пиноккио Ньюз" – это новая группа, которую создал музыкант Павел Кашин, прославившийся по всей России в 90-е годы хитом "Город".

Ее основу составили вокалист и гитарист Алексей Елесин и басист Константин Ионочкин. Они получили известность в составе группы "Фрукты" – резидентов шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В активе музыкальной команды почти тысяча телеэфиров.