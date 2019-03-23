В Алтайском крае с февраля по март зафиксировано семь случаев заболевания корью, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Все заразившиеся – взрослые люди.

Для предотвращения вспышки заболеваемости проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

В частности, под медицинским наблюдением находятся свыше 5 тысяч человек, которые могли контактировать с заболевшими. Их осматривают в домашних условиях, медицинских организациях и учреждениях по месту работы и учебы. Из них привили более тысячи человек.

Напомним, первый случай диагноза "корь" в этом году на территории региона поставлен жителю Баевского района. Его сразу же госпитализировали.

Медики предполагают, что в контакт с инфицированным человеком он вступил именно в столице России. Затем он на самолете прилетел в Новосибирск, а оттуда автобусом добрался до Барнаула.

Корь – это острая вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не прививался от этой инфекции, то при контакте с больным он заразится со 100% вероятностью.

Единственным и эффективным методом защиты от кори является прививка. Она делается детям в возрасте до года. Повторная вакцинация проводится в шесть лет.

Взрослым людям от 18 до 35 лет ставится прививка в том случае, если они не болели, не привиты, или прививались один раз. В возрастной категории 36-55 лет при тех же условиях вакцинация от кори показана представителям некоторых профессий.