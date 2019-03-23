Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил благодарственную телеграмму от главы Красноярского края Александра Усса, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

В ней выражается признательность за вклад Томенко в подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

"По оценке Международной федерации студенческого спорта и спортивных федераций, красноярская Универсиада – одна из лучших за всю историю студенческих состязаний, – написал Усс. – Во многом это стало возможным благодаря вашему деятельному участию и при вашей активной поддержке".

Напомним, Томенко в должности председателя правительства Красноярского края (занимал ее до конца мая 2018 года) был одним из тех, кто отвечал за подготовку и строительство объектов Универсиады.