Экс-руководитель ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах стал фигурантом уголовного дела, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник в региональном СУ СКР.
Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Детали преступления, инкриминируемого бывшему правоохранителю, в интересах следствия не разглашаются.
Известно, что ранее в отношении него проводилась доследственная проверка по факту выдачи гражданам не предусмотренных нормативами удостоверений "советника главного инспектора безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области" и "пропусков" на автотранспорт.
Полиграф указал на корыстную заинтересованность высокопоставленного офицера правоохранительных органов в выдаче этих документов.
Кроме того, руководители структурных подразделений региональной Госавтоинспекции подтвердили, что их начальник отдал приказ не проверять владельцев таких "корочек".
Комментарии
Не может полицейский быть преступником. Он же аттестовался, присягу давал.
Наговаривают.