Экс-руководитель ГИБДД Новосибирской области Сергей Штельмах стал фигурантом уголовного дела, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник в региональном СУ СКР.

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Детали преступления, инкриминируемого бывшему правоохранителю, в интересах следствия не разглашаются.

Известно, что ранее в отношении него проводилась доследственная проверка по факту выдачи гражданам не предусмотренных нормативами удостоверений "советника главного инспектора безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области" и "пропусков" на автотранспорт.

Полиграф указал на корыстную заинтересованность высокопоставленного офицера правоохранительных органов в выдаче этих документов.

Кроме того, руководители структурных подразделений региональной Госавтоинспекции подтвердили, что их начальник отдал приказ не проверять владельцев таких "корочек".