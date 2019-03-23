Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Ictv назвал условие возвращения Крыма в состав страны, сообщает РИА Новости.

По словам актера и шоумена, полуостров перестанет быть российским после смены власти в РФ.

Он признался, что не может гарантировать возращение Крыма в состав Украины сразу после победы на выборах (как это делает, к примеру, Петр Порошенко), потому что не представляет себе, как это возможно осуществить.

Напомним, по результатам последних опросов Владимир Зеленский считается фаворитом выборов президента Украины которые состоятся 31 марта 2019 года. За него готовы проголосовать треть населения страны. Это больше, чем за двоих его ближайших преследователей (Петр Порошенко и Юлия Тимошенко) вместе взятых.