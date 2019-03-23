Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" в Саратове рассказала, что 70% мужчин трудоспособного возраста в стране умирают из-за пристрастия к спиртному, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в первую очередь именно благодаря пропаганде здорового образа жизни россиян, можно существенно снизить мужскую смертность.

"Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет", — подчеркнула Скворцова.

За ближайшие пять лет показатель мужской смертности планируется снизить на 200 человек, достигнув 530 на 100 тысяч населения. Но даже такие показатели будут вдвое выше, чем в странах Евросоюза.

Также глава Минздрава отметила, что в группе наивысшего риска наступления смерти находятся люди в возрасте от 50 до 55 лет.

"Кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет, — поделилась Скворцова. — Таким образом, основные наши потери до 55 лет".