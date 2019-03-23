Известный режиссер Юрий Мамин, снявший такие известные фильмы как "Окно в Париж", "Праздник Нептуна" и "Фонтан", переехал в США, сообщает Росбалт.

По словам культурного деятеля, он принял решение остаться жить в Америке в связи с тем, что у него "нет возможности снимать кино в России".

"Я не могу в своей стране работать, творить, — утверждает Мамин. — Более того, я внесен в так называемый список "пятой колонны".

Такой вывод он сделал после того, как сразу несколько его интервью по случаю 70-летнего юбилея не вышли в СМИ. Кинематографист утверждает, что журналисты извинялись перед ним за отказ в публикации по независящим от них обстоятельствам.

Также кинорежиссер вспомнил про два фильма ("Окно в Париж — 20 лет спустя" и "Радость любви к Джойсу"), которые не получили финансирования от Минкультуры.

"Я полагаю, что мне могут только завидовать люди, которые не в состоянии отсюда уехать. И мне жалко тех, кто остается, — заявил Мамин. — Независимо от того, что меня ждет в будущем, я уже скоро вдохну воздух свободы".

В завершение он процитировал первое четверостишие известного стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".