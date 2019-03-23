Очередной скандал возник из-за шутки на передаче ТНТ Comedy Woman, сообщает телеканал "360".

Артисток обличили в осквернении памяти участника Великой Отечественной войны, Героя Советского союза.

Речь идет о сценке, во время которой Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

Внуки маршалов Баграмяна и Конева восприняли это как фальсификациями и дискредитацией военных, которые принимали участие в боях и собрались подавать заявление в Следственный Комитет.

"Могила наркома Ежова находится не в Кремлевской стене, а на Донском кладбище, где он был в свое время расстрелян, — объяснил Иван Баграмян. — А те попытки повлиять и приписать попытки того, чего не было оставим это на совести авторов сценария".

Напомним, ранее режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы "Бесогон" возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве.

Он погиб в концлагере в результате пыток, во время которых его поливали на морозе из шлангов ледяной водой. В 2013 году в одной из сценок Comedy Woman юмористки пошутили о "замерзшем духе" генерала.