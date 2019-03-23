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Набиуллина назвала условия снижения ипотечных ставок до 8%

, ИА "Амител"
Председатель ЦБ считает, что это возможно при 4-процентной инфляции
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, при каких условиях ипотечные ставки могут упасть / Фото: oilcapital.ru

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, при каких условиях ипотечные ставки могут упасть / Фото: oilcapital.ru

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала журналистам, при каких условиях ипотечные ставки могут упасть до 8%, сообщают "Ведомости".

По ее словам, по итогам расчетов установлено, что для получения таких результатов нужно уменьшать инфляцию.

"При достижении 4% инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже", — заявила Набиуллина.

В связи с этим главная задача ЦБ в этом случае — создание макроэкономических условий для того, чтобы замедлить инфляцию.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком принять дополнительные меры, чтобы ставка по ипотеке достигла 8% годовых и впоследствии снижалась.

Ответственными по этому вопросу назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава государства уточнил, что заслушает доклад по этому вопросу до 15 января 2020 года. Далее о принятых мерах и результатах нужно будет отчитываться два раза в год – по итогам каждого полугодия.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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