Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал постановление о переименовании столицы Казахстана, сообщается на официальном сайте главы государства.

Астану переименовали в Нур-Султан. Таким образом власти выразили почтение первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Указ о смене названия вступает в силу с даты опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, Назарбаев руководил Казахстаном с момента развала СССР до 19 марта 2019 года, когда он объявил о своей отставке. Владеет титулами Лидер нации и Народный герой Казахстана.