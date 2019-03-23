22 марта 2019 года ушла из жизни певица Валентина Дворянинова, сообщает "Российская газета". Ей был 91 год.

Она была популярной исполнительницей песен в СССР. Ее душевное сопрано любили в Советском Союзе.

Именно она первая спела песню "Спят усталые игрушки", которую позднее знал практически каждый ребенок, в том числе и по телепередаче "Спокойной ночи, малыши".

Также очень популярны были и другие песни в исполнении Валентины Дворяниновой. В их числе "Как тебе служится", "Калина красная", "Карелия" и "Линахамари".

Проститься с певицей советской эстрады можно будет в зале Митинского крематория 25 марта.