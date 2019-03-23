Сборная России подала протест на решение организаторов Кубка мира по лыжным гонкам дисквалифицировать россиянку Юлию Белорукову, сообщают "Вести".

Представители национальной команды настаивают на том, что лыжница из Швеции Фрида Карлссон сама спровоцировала спортсменку на удар палкой.

По словам российской стороны, Белорукова не справилась с эмоциями после того, как соперница не давала ей себя обогнать, закрывая траекторию, и даже несколько раз ткнула палкой в лицо.

Ранее организаторы Кубка мира запретили Юлии Белоруковой участвовать в оставшихся стартах первенства за неспортивное поведение. Именно так они квалифицировали действие россиянки на заключительном этапе турнира в Канаде.