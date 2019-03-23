Послы стран "Большой семерки" (G7) направили главе МВД Украины Арсену Авакову письмо с призывом принять меры против "насильственных политических экстремистских групп", которые могут сорвать президентские выборы, сообщает РБК со ссылкой на "Радио Свобода".

Представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии предупредили руководителя украинских правоохранителей о существовании угрозы срыва голосования и узурпации национальной полиции.

Аваков подтвердил получение послания и заявил, что авторы письма ценят усилия усилия местных правоохранительных органов по борьбе с радикалами.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По последним данным соцопросов, наибольшее количество избирателей готово проголосовать за шоумена Владимира Зеленского. Его ближайшие конкуренты: действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.