В Челябинске вооруженный ОМОН устроил облаву на квартиру, в которой жил пенсионер с супругой, сообщает znak.com.

"Человек 8–10, двое с автоматами, большинство в масках, несколько человек в гражданском, — описывает 58-летний бывший военный Сергей Заруба. — Меня приставили к стене, воткнули автомат в спину и заставили поднять руки и расставить ноги".

Как узнал Заруба после обыска жилья в отделении полиции, его обвиняют в получении незаконной надбавки к пенсии.

Обвинение заключается в том, что став председателем ТСН, он не известил об этом госорганы и продолжил получать надбавку 1,5 тысячи рублей к пенсии, которая полагается только неработающим пенсионерам.

В общей сложности Заруба успел незаконно получить 22 тысячи рублей и стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении госвыплат).

При этом пенсионер утверждает, что как раз став председателем известил сотрудницу военкомата, которая ему и рекомендовала оформить доплату. Но вот только пакет документов об этом за свои личные деньги собирать отказался.

Теперь обвиняемому может грозить до 4 месяцев ареста, штраф до 120 тысяч рублей или иная форма наказания (ограничение свободы / исправительные работы).

Заруба также не понимает, почему его задерживали как опасного рецидивиста, если его преступление не предусматривает даже лишения свободы.