Росстат подсчитал, что почти четверть населения России в возрасте старше 15 лет курит ежедневно, сообщает РБК.

Соответствующие результаты показал опрос, проведенный с 20 сентября по 5 октября 2018 года во всех регионах России.

Опросив свыше 15 тысяч человек, исследователи пришли к выводу, что совсем не курят 72,5% граждан от 16 лет.

22,5% респондентов признались, что пользуются сигаретами ежедневно. Еще 4,8% опрошенных рассказали, что курят периодически.

Наибольшая доля заядлых курильщиков в возрастной категории от 40 до 50 лет (32,5%), наименьшая – от 15 до 19 лет (6,9%).