Барнаульский водоканал ведет подготовку к наступлению паводка в краевой столице, сообщает пресс-служба предприятия.

Внимание уделяется как состоянию систем водоотведения, так и очистке воды, мутность и цветность которой повышается в период подтоплений.

В связи с этим создан дополнительный запас реагентов, которые помогут довести поступающую горожанам воду до санитарных норм и требований.

Другим важным мероприятием считается обследование и очистка объектов и сооружений, через которые проходят талые воды.

Объем стоков при таянии снега серьезно растет, а вместе с ним увеличивается нагрузка на канализацию. Для профилактики случаев возникновения засоров и выхода отходов на поверхность, рекомендуется закрывать люки канализационных колодцев.

Об обнаружении открытых люков рекомендуется сообщать круглосуточному телефону 28-22-00, а также отправить сообщение через сайт barnaulvodokanal (раздел "Call-центр" – "Подать заявку" – "Открытый/поврежденный колодец").