Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал выражение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, который предложил разогнать Минкульт, сообщает РИА Новости.

Напомним, такой призыв музыкант аргументировал тем, что "ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры".

Мединский ответил ему, что это заблуждение.

"Министерство культуры есть везде, — возразил глава Минкульта РФ. — Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть".

В качестве примера он привел Италию, Китай, Турцию и Францию, министры культуры которых "удивились бы, если бы услышали, что их на самом деле нет".