Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".

Произошло это в ходе передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Заокеанская знаменитость пообещала, что станет "более русской, чем Жерар Депардье".

Ранее на этой неделе Орейро уже признавалась, что гастролирует с российской командой и ощущает себя уже почти русской.

Наталья Орейро давно славится особой любовью к России. Тем же ей отвечают и наши соотечественники, которым еще с далеких двухтысячных полюбился сериал "Дикий ангел".

Актриса, исполнившая в нем главную роль, приезжала в Россию около 15 раз, и в этом году в очередной раз устроила турне по просторам нашей родины.